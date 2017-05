PÉTROLE AU SÉNÉGAL : Les dessous de l’affaire révélés par l’IGE

L’inspection Générale de l’État a publié un rapport qui vient éclaircir la lanterne des sénégalais sur le pétrole. Dans ce document parcouru par rewmi.com, la compagnie Petro tim ne remplit pas non seulement les conditions requises mais aussi la manifestation d’intérêts de la dite compagnie n’a pas été enregistrée dans le registre spécial des hydrocarbures, tel que prescrit par le Code pétrolier. Ses démarches illégales notées, poussent l’IGE à affirmer que Petro tim n’aurait jamais dû entrer dans le secteur pétrolier sénégalais.

L’histoire de la compagnie Petro tim et le Sénégal semble être loin de connaitre son épilogue. L’Inspection General d’Etat (IGE) révèle les dessous dans un rapport dont rewmi.com s’est procuré. « Petro Tim n’aurait jamais dû entrer dans le secteur pétrolier sénégalais. Au-delà du bruit et de la fureur qui entourent le nom de cette compagnie, surtout portés par le fait que le nom du frère du Président Macky Sall y serait lié, l’Inspection générale d’État, dans son rapport d’enquête 94/2012 d’octobre 2012, suggérait déjà à l’autorité que les permis octroyés à Petro Tim soient retirés en raison des irrégularités qui entachent la validité de la convention signée avec Petro Tim qui en est le substrat », a constaté le rapport.

L’IGE a procédé à l’enquête à la suite d’une plainte de la compagnie Tullow oil Sénégal qui avait écrit aux autorités à l’époque pour se plaindre du traitement qui lui a été réservé par Petrosen. Le 2 mai 2012, la directrice Sénégal de Tullow oil, Mme Awa Ndongo, avait saisi le ministre chargé de l’Energie à l’époque pour déclarer irrégulière la convention de recherche et de partage d’hydrocarbures liant l’État à Petro Tim. Dans cette correspondance, la directrice a révélé qu’à titre de paiement de bonus de signature par bloc sollicité. Cerise sur le gâteau, le rapport explique, « les blocs concernés ont été attribués à Petro Tim limited, avant même que la demande de paiement de bonus de signature n’eût été formulée, ce que n’ignorait pas le directeur de Petrosen ». Autrement dit, la dame pense que le directeur de Petrosen à l’époque voulait escroquer son entreprise.

Karim Wade épinglé

Cette affaire remonte à un courrier adressé au ministre de la Coopération internationale, du transport aérien, des infrastructures et de l’énergie, Karim Wade, et daté du 3 octobre 2011, que le représentant de Petro Tim limited, M. Wong Joon Kwang, a manifesté son intérêt pour les blocs de Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond. Selon le document, le 10 octobre de la même année, soit à peine une semaine après, le ministre Karim Wade donne, par courrier, des instructions au Dg de Petrosen de prendre contact avec les représentants de Petro Tim, d’étudier leurs propositions et de voir les modalités d’une éventuelle délivrance de permis de recherche et d’exploration sur les blocs sollicités.

A en croire l’IGE, la manifestation d’intérêts relative aux blocs sédimentaires de Saint-Louis offshore profond et de Cayar offshore profond, introduite par Petro Tim, n’y est pas répertorié. Le rapport de renseigner que la manifestation d’intérêts de Petro Tim n’a pas été enregistrée dans le registre spécial des hydrocarbures, tel que prescrit par le Code pétrolier ajoutant que ladite demande ne comporte aucune mention des capacités financières et techniques de la compagnie, ni non plus les noms et adresses des membres fondateurs de l’entreprise.

Safiyatou Diouf