PÉTROLE AU SÉNÉGAL : Frank Timis réclame sa part du gâteau

L’affaire du pétrole au Sénégal est loin de connaitre son épilogue. Après la signature de l’accord entre le Gouvernement du Sénégal et Total, des dessous se font révéler de plus et plus. Cette fois il s’agit de Frank Timis que l’on croyait faire ses adieux avec le Sénégal. African Petroleum dont il est le fondateur, révèle qu’il détient toujours les 90% sur l’accord de partage de production Rufisque offshore Pofound. Partant sur cette base il estime que l’accord signé par l’Etat du Sénégal et Total est un faux.

Ça sent le pétrole partout au Sénégal. Il suffit juste de toucher cet élément précieux qu’on risque d’attirer l’attention de tout le monde. Apres la signature de l’accord entre le Gouvernement et Total pour l’exploitation sur deux concessions pétrolières au large de Rufisque Offshores qui, par ailleurs, est l’élément déclencheur de la démission ou du limogeage de l’ex ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall, Frank Timis s’invite au débat. L’homme d’affaires australo-roumain révèle dans les colonnes de l’As : « l’accord signé entre l’Etat du Sénégal et Total est un faux ». Dans la mesure où, poursuit-il, la société réclame la propriété des deux blocs à pétrole de Rufisque ». Pour les précisions d’une telle affirmation, le fondateur de African Petroleum fait savoir que le contrat qui le lie avec l’Etat du Sénégal sous Wade en 2011 n‘est pas encore résilié. Mieux encore, l’homme d’affaire rappelle que la société réitère sa position qu’elle détient 90% sur l’accord de partage de production Rufisque offshore Pofound.

La source de continuer : « Conformément à cet accord, le bloc reste actif jusqu’à ce qu’une procédure de résiliation soit intentée par la République du Sénégal qui n’a pas validement promulgué cette procédure de résiliation et, par conséquent, la société se réserve de ses droits sur le contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures avec l’Etat du Sénégal ». Un contrat paraphé le 25 octobre 2011 et approuvé par décret n° 2011-1824 du 10 novembre par Abdoulaye Wade et contre signé par son ministre Souleymane Ndéné Ndiaye.

Le moins que l’on puisse dire, ces preuves peuvent trainer l’Etat du Sénégal en justice. En termes clairs, la source dit que le tribunal habilité à statuer sur ce genre de litige se trouve à Washington.

