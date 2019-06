Petrotim: Babacar Mbaye Ngaraaf «livre» Wade, Clédor Sène et Baba Aidera à la Dic

Dans l’enquête judiciaire sur le présumé scandale Petro-Tim, Babacar Mbaye Ngaraaf a décidé de coopérer pour l’éclatement de la vérité. C’est sa volonté et il pose des actes allant dans ce sens. Ce qui explique ses va-et-vient à la Division des investigations criminelles. Depuis le début de l’enquête, Babacar Mbaye Ngaraaf est le seul à se présenter à deux reprises devant les enquêteurs. Après son premier passage le 17 juin dernier, le Président du mouvement « Sauvons le Sénégal » s’est lancé dans une « opération de salubrité publique » pout aider les enquêteurs à explorer les pistes qui pourraient aider à percer le mystère du scandale présumé de 10 milliards de dollars dans lequel Aliou Sall est cité. En sus de quelques éléments liés aux limiers, il leur a indiqué des voies à suivre. Pour Babacar Mbaye Ngaraaf, les enquêteurs gagneraient à entendre l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade, signataire du premier décret de concessions pétrolières attribuées à Frank Timis, le journaliste Baba Aidera et Clédor Sène.

Pour justifier la crédibilité de ses pistes, le responsable politique de Guédiawaye rappelle que c’est l’ancien chef d’Etat qui a été le premier à déplorer l’affaire, juste après l’élection de Macky Sall en 2012. Il a assuré aux enquêteurs que Me Wade devrait détenir des informations qui pourraient aider à faciliter les investigations.

Pour Baba Aidara, Babacar Mbaye Ngaraaf a rappelé que le journaliste a été même entendu par l’Ofnac, dans le cadre d’une plainte-dénonciation sur l’affaire Pétro-Tim. Quant à Clédor, Ngaraaf semble donner du crédit aux informations et documents qu’il déclare détenir.