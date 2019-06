Petrotim, El Hadj Kassé, Parrainage: BBY sort du bois

La mission d’observation de l’Union européenne (UE) outrepasse ses prérogatives. C’est l’avis du Secrétariat exécutif national (Sen) de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). En adoptant cette position, la coalition présidentielle, qui faisait face à la presse, rappelle à l’ordre les observateurs de l’UE qui ont récemment sorti leur rapport général sur l’élection présidentielle du 24 février dernier, en recommandant « l’élimination, dans les plus brefs délais, du parrainage citoyen ». Pour les responsables de la coalition BBY, les Observateurs de l’UE sont allés trop loin. « Ils devraient se limiter à la stricte supervision neutre et indépendante du processus électoral », a estimé, l’ancien ministre Mor Ngom, qui ajoute : « Il est, dès lors, surprenant qu’ils fassent des recommandations sur des élections à venir et qu’ils n’ont pas supervisées ». D’ailleurs, estime l’ancien ministre Mbaye Ndiaye, les Observateurs n’ont donné aucune alternative. Ce qui lui fait penser qu’« Ils veulent installer le Sénégal dans une instabilité d’anarchie électorale ».

“Le Secrétariat exécutif permanent de Bby, en appelle à la vigilance et à la sérénité afin que rien, ni personne, de surcroît un organe étranger, ne nous dévie de la trajectoire patriotique que constitue le dialogue national”. Selon le Sep de la coalition au pouvoir, la posture à adopter est simple. Elle consiste à se fier à la justice. “Le président de la République a fait saisir la justice, afin qu’elle édifie l’opinion sur cette affaire”.

Face à la presse, le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar s’est exprimé sur la sortie du ministre conseiller, chargé de la communication de la présidence, El Hadj Hamidou Kassé, à propos du versement de 250 000 dollars à Agritrans. “Dès lors que le président de la République a fait saisir la justice, toute personne qui détient des informations doit se rapprocher de la justice. C’est là, le lieu approprié”, a martèle Momar Samb.