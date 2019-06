Petrotim: Le GP s’en mêle

Emmuré dans un long silence depuis l’éclatement de l’affaire Petrotim, le Grand Parti sort du bois et réclame l’impérieuse nécessité d’une gestion transparente et efficiente des ressources naturelles.

L’affaire du pétrole et du gaz s’est invitée à la réunion d’hier du Bureau politique du Grand Parti (BP/GP). Gakou et Cie ont réaffirmé l’impérieuse nécessité d’une gestion transparente et efficiente des ressources naturelles, au service exclusif des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. A cet égard, le Grand Parti en appelle à la responsabilité du Gouvernement de prendre les dispositions idoines afin de faire bénéficier à notre pays des meilleurs avantages comparatifs d’une utilisation judicieuse des contrats gaziers et pétroliers pour son développement harmonieux et en l’engageant dans la voie de son industrialisation. Dans la foulée, le GP s’est insurgé contre la marche réprimée de Aar li ñu bokk de vendredi dernier. “Nous dénonçons avec la dernière énergie l’interdiction et la répression de la marche organisée par le mouvement « Aar li ñu bokk », la liberté de marche étant un principe garanti par notre Constitution.” Ainsi, le GP appelle ses militants à participer massivement à toutes les manifestations de nature à garantir à notre pays les gages d’une démocratie moderne avec une vive expression des libertés.

Tournée nationale

Le Président du Grand Parti, Malick Gakou, entame une tournée nationale dirigée après le démarrage de la nouvelle vente des cartes prévue le 1er juillet 2019. Dans cette perspective, le BP/GP a instruit l’honorable député Malick GUEYE de proposer, dans les meilleurs délais, un planning. Le BP/GP a aussi rappelé l’organisation, à l’occasion de la célébration du quatrième anniversaire du Parti, de l’Université d’été du Grand Parti les 16, 17 et 18 août 2019, afin de mener avec les Forces vives de la Nation une large réflexion sur les grandes orientations économiques, sociales, culturelles et environnementales de notre pays autour de deux thèmes centraux. Pour une bonne préparation de ces importantes assises, un comité d’organisation a été mis en place.

M. BA