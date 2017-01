Voeux de l’éditeur- Peuple du Sénégal, Bonne année ! Mais…

2016 a été, pour le Sénégal, une année frétillante et intense. La paix des cœurs et des esprits a triomphé des tourments inhérents à la vie humaine. Le monde a vécu deux millénaires auxquels se sont ajoutées dix années. Six ans autres années s’en son rajoutées. Dieu soit donc loué !

Nous entrons enfin dans l’année 2017. Aux dix années qui se sont scellées aux deux millénaires vécus par l’humanité, s’ajoute aujourd’hui sept autres années.

Sept ! Chiffre de la paix et de la perfection ! Sept, chiffre qui parachève l’intonation de 2017 ! Un immense espoir est alors permis car la numérologie de l’Espoir enseigne que 2017 est un chiffre qui correspond à une année, une année qui sera une année de progression, de renouveau et d’espérance !

Le cœur gai et l’esprit rassuré, j’ai donc l’immense certitude que 2017 s’annonce bien pour le Sénégal, pour vous citoyennes et citoyens. J’ai foi que les ambitions des uns et des autres prendront une tournure plus qualitative que quantitative. Je souhaite que cette année soit heureuse pour tous.

Mais, la croyance en soi impose à chacune et à chacun de consacrer l’année 2017 à la paix , la stabilité , la vérité, l’accomplissement des devoirs et la jouissance des droits pour faire baigner le Sénégal dans une sublime atmosphère, une atmosphère plus paisible, plus flegmatique et plus galvanisante.

Déjà, la CAN de 2017 et les Législatives attendues mettront les cellules patriotiques de chaque citoyenne et de chaque citoyen en plein régime pour que, dans l’unité et dans le légitime orgueil de sa grandeur, le Sénégal construise des enceintes majestueuses et des estrades sublimes du haut desquels parle le génie de son peuple.

Au Président de la République qui tient entre ses mains le Sénégal, je souhaite une année de paix, de victoire et de réalisation des Grands Projets qu’il met en œuvre avec le granit et le marbre d’une foi inébranlable en à l’Emergence nationale.

A l’Opposition, je formule le vœu d’une année de paix durant laquelle chaque parti, par des chansons citoyennes, voit ses idéaux patriotiques triompher pour répandre dans les Institutions de la République les éloquences du patriotisme et du progrès national.

A chaque citoyenne et citoyen, je souhaite de vivre une année de paix, de stabilité familiale, de réalisations des rêves et des désirs qui animent chacune et chacun pour que tous sentent en eux la fierté d’être Sénégalais.

BONNE ET HEUREUSE ANNEES 2017

Mbagnick diop

Président du Groupe Promo-Consulting,

Président du MDES

Président de Sicap-FC