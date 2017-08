Où peuvent partir les joueurs sénégalais cet été au mercato

Keita Baldé risque de passer un été mouvementé en raison de ses superbes performances avec la Lazio Rome. Né en Espagne mais de nationalité sénégalaise, l’ailier de 22 ans a réalisé sa plus belle saison en Série A lors de l’exercice précédent. À l’aise dans le dispositif romain, l’ancien du Barça a inscrit 16 buts en 31 rencontres. Il a également distillé 5 passes décisives. Pisté par les plus grands clubs européens, l’attaquant dispose, pour le moment, d’une seule offre, de la part de la Juventus Turin. La Vieille Dame a déjà proposé 15 millions d’euros, alors que la Laziale attend près de 20 millions d’euros. En revanche, l’AS Monaco, un temps annoncée sur le dossier, n’est pas encore passée à l’action. Le championnat de France recrute, en majorité, dans l’Hexagone (58,3%). En revanche, 31,2% des joueurs parviennent des autres championnats d’Europe, de quoi laisser penser une plus grande chance pour Keita d’être transféré en France.