Les pharmaciens ruent dans les brancards

Ça bouge à nouveau chez les pharmaciens ! L’Association des jeunes pharmaciens du Sénégal a battu le macadam dans les rues de Dakar pour protester contre le chômage et les critères d’attribution des sites de pharmacie d’officine. «La profession de pharmacie vit ses moments les plus sombres, minée par un marché parallèle et la concurrence déloyale. Plusieurs concertations ont eu lieu mais n’ont abouti à rien, mettant ainsi deux tiers des pharmaciens au chômage », martèle le président de ladite association, Docteur Falla Mané Ce dernier dénonce également les critères d’attribution des sites de pharmacie d’officine qui, à son avis, sont « nébuleuses » et fondés sur « aucune base ». Ces blouses blanches, qui ont marché du siège de l’Ordre national des pharmaciens (Mermoz) au Ministère de la Santé réclament ainsi le recrutement des pharmaciens au niveau des postes de santé. « Dans 74 postes de santé au Sénégal, il y a zéro pharmacien entrainant ainsi la mainmise des médicaments entre des mains inexpertes », râle le docteur Falla Mané sur la Rfm.