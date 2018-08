Phase I du Pse: Aucun projet PPP financé par le secteur privé

Le scenario optimiste ne s’est pas déroulé tel que prévu, en raison d’une faiblesse du financement privé dans les projets partenariat public-privé (PPP) durant la première phase du financement.

La faiblesse du financement privé dans les projets de type PPP s’est fait ressentir. Sur les 1111 milliards attendus, aucun projet PPP n’a été financé par le secteur privé. Dans le rapport provisoire de la phase II du PSE, version 1, il est mentionné que le retard noté dans la mise en place du cadre juridique de la loi PPP, en est une des principales causes.

Les projets du PAP à financement PPP n’ont pas, dans l’ensemble, suivi un processus de maturation et n’ont pas bénéficié du portage et du tutorat nécessaires pour leur promotion auprès des investisseurs privés. Il a été constaté l’absence d’un acteur clairement identifié, chargé du portage de ces projets.

En plus, l’inexistence d’un référentiel unique récapitulant tous les projets du PAP, ayant une composante privée, n’a pas aidé à une bonne appropriation desdits projets. En effet, sur la période 2014-2017, le montant acquis programmé, évalué à partir de l’ensemble des financements intérieurs et extérieurs acquis, s’élève à 4796, 534 milliards de FCFA.

« Les projets/programmes pris en compte dans ce financement, sont courant à l’atteinte des objectifs du PSE et inscrits dans le programme triennal d’investissements publics (PTIP) 2014-2016, ceux relatifs aux conventions de financement conclues en 2012 et 2013 ou au budget de fonctionnement à valorisation du capital humain.

Le montant des projets exécutés au titre du financement acquis du PAP-PSE s’élève à 3124, 165 milliards F CFA soit un taux de 65,13 % », note ce document . Au titre du gap de financement, sur une programmation de 3158,4 milliards de FCFA, le montant des projets exécutés se situe à 272,428 milliards de FCFA, soit un taux de 8,63%. Pour la situation d’exécution du PAP, sur un montant de 9 685,60 milliards de FCFA de besoins de financement, 3 396, 59 milliards de FCFA ont été ordonnancés, soit un taux brut d’exécution de 65,13%.

Concernant la mise en œuvre de sa stratégie de développement, précise ce rapport, l’Etat avait élaboré sur la période 2014-2018 un dispositif de financement adossé au plan d’action prioritaires du PAP du PSE. La réalisation de ce plan nécessitait un montant de 9685,6 milliards de FCFA avec une contribution de l’Etat à hauteur de 43,4%, des PTF de 40,4 % et du secteur privé de 16,3%.

Le financement acquis s’estimait à 5737,6 milliards, soit 59,2% et un besoin additionnel de financement de 3948 milliards de FCFA. Face à cette situation, Pierre Ndiaye, directeur de la planification et des politiques économiques, a rappelé que la rencontre avec les PTF a pour objet de les écouter et comprendre leurs préoccupations pour une meilleure implication dans la phase Il du PSE en vue de renforcer les performances économiques du Sénégal, gage d’un développement solide, stable et de cohésion sociale.

Zachari BADJI