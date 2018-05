Phase II: 219 enfants retirés de la rue !

La deuxième phase de l’opération de retrait des enfants de la rue, démarrée le 28 mars, a permis de retirer 219 enfants de différentes nationalités La révélation a été faite le conseiller technique au ministère de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance. Parmi ces enfants retirés de la rue, les 135 sont des Sénégalais, 69 Bissau-guinéens, 3 Guinéens, 3 Maliens, 7 Gambiens et 2 Nigériens. « Tous les enfants retirés sont placés au Centre Ginddi qui est le centre de tri au niveau de Dakar », a indiqué Abdou Dieng, précisant que ces enfants y sont accueillis par « des travailleurs sociaux qui procèdent à l’identification par photo, l’enregistrement, la consultation médicale, l’écoute, l’hébergement et le suivi ».