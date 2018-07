Phase II du PSE: L’Etat engage les concertations  

Mettre en place les réformes et projets les plus appropriés pour inscrire le Sénégal sur la trajectoire de l’émergence, c’est le sens qu’il faut donner à une série de rencontres avec les différentes catégories d’acteurs dans la préparation de la phase II du PSE. Elle a été lancée hier à Dakar par la DGPPE.

Les bonnes initiatives et orientations pour la seconde phase du Plan Sénégal Emergent (PSE) 2019-2023, sont à l’origine de la série de concertations prévue dans la semaine. Organisée par la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), l’Etat veut recueillir les suggestions et les propositions des différentes catégories d’acteurs pour une meilleure réussite. C’est dans ce cadre que la DGPPE a rencontré, hier à Dakar, les acteurs du secteur privé national. « Nous avons besoin d’un secteur privé national qui participe pleinement à la croissance économique. C’est le moment effectif de l’impliquer », a dit Mayacine Camara, coordonnateur de la DGPPE. Pour lui, l’Etat a une responsabilité dans la mesure où les investissements publics qu’il doit mettre en place, doivent être conformes à la demande du secteur privé. Cela va le motiver à intervenir et à investir davantage. Revenant sur les réalisations de la première phase du Plan Sénégal Emergent, ce dernier dira : « Le chemin vers l’émergence est rassurant. Le Sénégal est aujourd’hui sur une très bonne pente qui nous permet d’espérer qu’en 2035, on pourra réaliser les objectifs, sauf qu’il y a beaucoup d’efforts à faire ».

Des corrections pour le secteur privé national attendues

Par contre, le problème majeur rencontré, a-t-il expliqué, c’est surtout l’inclusivité au niveau de la croissance. Et la solution, selon lui, il faut essayer de réaliser une croissance partagée et que tous les Sénégalais puissent ressentir cette croissance économique. Durant la première phase du PSE, le secteur privé national était laissé en rade car la plupart des chantiers avaient été confiés à des entreprises étrangères. Ce n’est pas Alla Dieng de l’Unacois/Yessal qui dira le contraire. « La majeure partie des entreprises sénégalaises étaient des sous-traitants », a-t-il soutenu. A l’en croire, il y a des failles parce que certaines ont été laissées en rade lors de la mise en œuvre et le secteur privé n’est pas content. C’est ce qui a poussé M. Dieng à dire : « il peut avoir des rectifications pour la deuxième phase». Quant au représentant du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), Aliou Ba, il laissé entendre qu’ils ont demandé aux autorités de mettre l’accent sur le secteur privé national pour la seconde phase du PSE. « Nous voulons vraiment que les autorités soutiennent les entreprises nationales qui ont fini de démontrer leurs capacités financières et techniques, à pouvoir dérouler les projets qui sont prévus », a conclu M. Ba.

Le capital humain, clé de l’émergence en 2035

Venu présider la rencontre, Bassirou Samba Niasse, Secrétaire général du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, a indiqué que dans cette perspective, il conviendrait de s’orienter vers des secteurs moteurs porteurs de croissance et d’exportations, d’accroître le niveau des investissements et de promouvoir une industrialisation inclusive et durable. « Si nous voulons gagner le pari de l’émergence en 2035, force est de constater que nous devons mettre l’accent sur l’accumulation du capital humain, le relèvement de la productivité, l’amélioration des facteurs de production, la promotion l’équité et l’égalité de genre, la recherche et l’innovation, la gouvernance », a mis en garde M. Niasse.

Après le secteur privé national, la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques rencontrera aujourd’hui les élus locaux. La journée de mercredi est réservée aux Universités et Centres de Recherche pour clôturer le jeudi avec la société civile.

Zachari BADJI