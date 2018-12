PHASE II PSE : LE SÉNÉGAL AMASSE UN PACTOLE DE 7356 MILLIARDS

Le gouvernement sénégalais a levé, ce lundi, 7356 milliards f cfa pour un besoin de financement exprimé de 2850 milliards au Groupe consultatif de Paris (France) pour la 2ème phase du Plan Sénégal Emergent (PSE, 2019-2023), soit plus de 2,5 fois plus que l’objectif qui était fixé à 2850 milliards F CFA. Dans le détail, on apprend que 2000 milliards FCFA ont été levés par Banque mondiale, 1358 milliards par la Banque africaine de développement et 1000 milliards par la France. Le reste, soit près de 3342 milliards F CFA, a été consenti par les partenaires latéraux et bilatéraux.