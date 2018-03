La photo de cette fillette admirant le portait de Michelle Obama devient virale

Parker est seulement âgée de 2 ans mais c’est déjà une star. La petite fille a été photographiée en admiration devant le portrait de Michelle Obama réalisé par l’artiste Amy Sherald à la National Portrait Gallery de Washington. Le cliché a fait le tour des réseaux sociaux et les internautes sont fans. Le portrait de Michelle Obama par Sherald a été dévoilé en même temps que celui de Barack Obama réalisé par Kehinde Wiley à la galerie le mois dernier.

« Nous avons fait un pèlerinage aujourd’hui et nous avons été ravis d’attendre après cette amatrice d’art et patriote pleine d’espoir », a écrit Ben Hines, qui a partagé la photo sur son compte Facebook. Il a agi ainsi pour retrouver la mère de Parker, à qui il voulait la montrer mais qu’il avait perdue dans la foule. La photo est devenue virale : elle a été partagée plus de 34 000 fois et a été appréciée par plus de 24 000 utilisateurs.

« C’était si émouvant pour moi de voir cette belle petite fille regarder le magnifique portrait d’une femme puissante », a-t-il dit à BuzzFeed. « J’étais tellement ravi d’avoir été au bon endroit au bon moment ».

La mère de Parker, Jessica Curry, a déclaré que sa fille « voulait juste regarder » la peinture. « Elle était fascinée. » L’artiste qui habite à Baltimore a déclaré sur Instagram que l’image lui avait fait « ressentir toutes sortes d’émotions ». L’histoire est parvenue aux oreilles de l’ex-First Lady, qui a mis trois smileys avec des coeurs en réponse à la publication de l’artiste ayant réalisé son portrait.