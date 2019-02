Photo-Idy tout blanc depuis le début de la campagne!

Idrissa Seck est toujours habillé en blanc depuis le démarrage de la campagne. Le leader du Rewmi et de la coalition Idy2019 apparait à chaque fois, dans ses meeting et a travers ses visites de courtoisie, en un boubou traditionnel blanc. Symboliser la pureté ou communiquer avec les sénégalais? La question reste entière.

En effet, dans la croyance sociale et religieuse, le blanc est signe de pureté et au niveau langage communicationnel, le blanc c’est le symbole de la pureté, de la paix et de la perfection.