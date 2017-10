Photos : Antonella Roccuzzo : la femme de Lionel Messi enceinte mais toujours aussi sexy !

Après dix ans de vie commune, Lionel Messi a épousé Antonella Roccuzzo son amour de jeunesse et mère de leurs deux enfants le 30 juin dernier, à Rosario en Argentine, en présence de nombreuses autres célébrités.

Les nouveaux époux se sont présentés, tout aussi radieux ce lundi soir, sur le tapis vert d’une cérémonie organisée à Londres par la Fédération internationale de football (Fifa). Ils y ont vu Cristiano Ronaldo honoré, tout comme Zinédine Zidane ou encore Olivier Giroud, lauréat du Prix Puskas pour son but sublime contre Crystal Palace le 1er janvier dernier.

Si Messi est reparti bredouille, le talentueux footballeur peut toutefois se féliciter d’avoir une femme sublime et amoureuse comme au premier jour. D’ailleurs, leur plus belle victoire reste l’arrivée prochaine d’un troisième enfant dans leur si jolie famille. C’est Antonella Roccuzzo qui l’a annoncé tout récemment sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la jeune femme avait écrit : « Famille de cinq. » suivi du hashtag #Bénis. Le post est accompagné d’une photo montrant Lionel et les petits Thiago et Mateo, les mains posées sur le ventre de la wag.