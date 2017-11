Photos : Beyoncé, Eva Longoria… toutes à la Nouvelle Orléans pour le mariage de Serena Williams !

Tout juste 11 semaines après la naissance de sa fille, Alexis Olympia Ohanian Jr, la championne de tennis, Serena Williams, a finalement passé la bague au doigt de l’entrepreneur Alexis Ohanian, de deux ans son cadet. La cérémonie a eu lieu à la Nouvelle Orléans, ce jeudi 16 novembre , presque un an après leurs fiançailles, et a rassemblé quelques superstars comme Beyoncé, sa meilleure amie Kelly Rowland, Kim Kardashian ou encore Eva Longoria et son mari José Bastón.