Photos : Blake Lively, Sofia Vergara, Shay Mitchell… Les stars vous dévoilent leur Saint Valentin

Hier, si vous êtes passé devant un fleuriste, vous avez surement remarqué une longue file de messieurs en train de faire la queue pour offrir un bouquet de fleur à leur moitié. Rien d’étonnant puisqu’hier nous étions le 14 février, jour de Saint Valentin.

Toutefois les anonymes ne sont pas les seuls à célébrer l’amour puisque nos amies les célébrités s’offrent également des fleurs et des chocolats en ce jour de fête de l’amour. Mais contrairement au commun des mortels, les stars aiment prendre à témoin leurs admirateurs. Ainsi, sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars ont partagé leur soirée de Saint Valentin avec leurs followers.

Will et Jada Pinket Smith, David et Victoria Beckham, Kim Kardashian et Kanye West, Tom Brady et Gisele Bundchen, Sofia Vergara et Joe Manganiello tous ont partagé leur bonheur sur Instagram. « Joyeuse Saint-Valentin. Tu rends chaque jour et chaque endroit meilleur » : c’est le message que l’ancien président américain Barack Obama a envoyé à son épouse Michelle. De leurs côtés, Blake Lively et Ryan Reynolds ont partagé un gâteau aux fraises en forme de coeur. La mannequin Jade LeBoeuf, fille de l’ancien footballeur Frank LeBoeuf, a même annoncé ses fiançailles à l’occasion de la Saint Valentin.