PHOTOS Brigitte Macron ultra stylée à l’exposition Christian Dior

Hier soir, Brigitte Macron a pu découvrir en avant-première – et avec quelques autres happy few – l’exposition consacrée aux 70 ans de la maison Christian Dior. Un événement pour lequel la première dame a prouvé qu’elle avait du goût en matière mode.

Chaque sortie de Brigitte Macron est un véritable festival de mode. La première dame, qui peut faire pâlir d’envie toutes les femmes de sa génération… et les plus jeunes, sait choisir ses tenues avec soin. Elle était très élégante pour la passation de pouvoir le 14 mai dernier, avait brillé de mille feux à l’Elysée dans une petite robe noire transparente et fait mouche au Maroc pour sa rencontre avec le roi Mohammed VI et son épouse. Mais quand l’occasion lui est donnée, elle n’hésite pas à troquer ses jolies robes pour des tenues plus casuals. C’est ainsi qu’elle avait enflammé le Touquet dans sa mini jupe en jean (une tenue choisie pour faire du vélo, un pari audacieux mais réussi) ou assuré en pantalon et pull bleu pour sa rencontre Arnold Schwarzenegger. Un moment de grande complicité capturé par les photographes présents.

Hier, en fin de journée, Brigitte Macron s’est offert une petite sortie culturelle au musée des Arts décoratifs de Paris, situé dans l’aile Marsan du Palais du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris. C’est là qu’est organisé, jusqu’au 7 janvier 2018, une exposition consacrée aux 70 ans de la maison Christian Dior. La première dame a pu découvrir en avant-première (l’exposition sera ouverte au public à compter de demain) l’univers de ce grand couturier qui a marqué à jamais l’histoire de la mode ainsi que les créations de ceux qui lui ont succédé à la direction artistique de cette grande maison. Outre les 300 robes de haute couture exposées, des photographies de mode, des illustrations, croquis ou encore chapeaux, flacons de parfums ou documents publicitaires sont présentés au public. Pour sa visite, elle a été escortée (…)

