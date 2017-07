PHOTOS Céline Dion reçoit un chèque de ses fans pour sa fondation

Arrivée à Paris le 14 juin dernier, Céline Dion n’en finit pas d’attirer la lumière partout où elle passe. À chacune de ses sorties, la star de 49 ans fait sensation et se retrouve entourée de dizaines de fans. Après une sortie 100% naturelle, une autre en tenue de soirée et une troisième en mode zen, la diva de la pop a misé ce dimanche sur la couleur. Alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre l’AccorHotels Arena pour son dernier concert dans la capitale, Céline Dion s’est accordé un bain de foule à la sortie de son hôtel parisien. Pour l’occasion, la chanteuse arborait un chemisier orange satiné très décolleté et bouffant, une longue jupe rose pâle à motifs et de larges lunettes de soleil. Pour sa coiffure en revanche, elle avait misé sur la sobriété : le chignon casual. Un look qui a illuminé l’avenue Hoche, à deux pas de l’Arc de Triomphe, quelques heures seulement avant le déluge.

Parmi les dizaines de fans venus l’acclamer et la photographier, deux d’entre eux étaient venus pour la bonne cause : lui faire un don. Engagée dans diverses causes humanitaires, Céline Dion est également à la tête de sa propre fondation. Un dévouement qui a fait des émules et qui s’est répandu dans sa communauté de fidèles. Deux jeunes femmes ont ainsi récolté 700 euros qu’elles ont tenu à remettre sous forme de chèque à leur idole. Un geste qui a beaucoup touché la principale intéressée qui a posé à leurs côtés avant de rentrer dans sa berline. Un moment de partage qui a ému aux larmes les deux jeunes femmes.