Des photos de profil qui doivent susciter la méfiance

De nos jours, il paraît que trouver quelqu’un n’est plus un problème. Entre les réseaux sociaux, sites de rencontres et applications comme Tinder, il est vrai que les occasions sont nombreuses et ce à moindre effort. Mais reste encore à avoir une photo de profil attirante et certains semblent avoir trouvé la recette pour tromper leurs proies potentielles.

Il en faut peu pour être en couple. Grâce aux nouvelles technologies, tout est possible, même pour les plus timides d’entre nous. Mais si, depuis Tinder, la drague n’est même plus nécessaire, il y a tout de même une étape incontournable pour décrocher un rendez-vous: présenter une photo de profil qui dégage quelque chose de séduisant ou du moins, inspire la confiance, la stabilité.

C’est là que le bât blesse pour beaucoup, qui rament avec les prises de vue et surtout l’image qu’ils veulent renvoyer. Quelques petits malins prouvent sur Imgur qu’il n’y a pas de problème, mais que des solutions quand on veut faire (une fausse) bonne impression. Et on ne vous parle pas de techniques pour faire une moue boudeuse ou capturer la lumière. Vous voulez avoir l’air d’un type avec l’esprit d’entreprise? Passer pour un homme chevaleresque et débrouillard? Ou encore faire transparaître un côté intello très sexy? Ces garçons vous donnent le truc: posez devant une gigantesque bibliothèque, sur un bureau où les projets professionnels sont punaisés sur un grand tableau d’affichage, ou dans une cuisine rangée, tandis que vous êtes en pleine action. Votre cadre de vie ne vous permet pas ces clichés parfaits? Et alors? C’est simple, faites comme expliqué sur Imgur: passez chez Ikea par exemple! Salon impeccable, cuisine de bon goût et savamment organisée, bureau trendy… Tout est à portée de main pour poser dans un « chez soi » idéal!

Apparemment, la tendance est en vogue et parfois bien malin qui remarquera la supercherie. Des scrupules? De toutes façons, au royaume du fake, les réseaux sociaux sont rois. Alors si vous cherchez l’amour et la sincérité, soyez attentif aux photos de profil « en situation »: sont-elles naturelles? Prenez le temps d’observer les détails, les moins perfectionnistes auront omis de cacher les étiquettes de prix du mobilier…

7sur7.be