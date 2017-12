Photos : Eva Longoria prend du bon temps avant l’arrivée de bébé

Desperate Houswives. Quelques saisons ont suffit à faire d’elle et de ses acolytes les ménagères les plus célèbres au monde. Entre temps, Eva trouve un peu de repos pour construire une relation solide et c’est ainsi qu’elle finit par épousé en 2007 Tony Parker, un basketteur français à l’époque connu pour avoir intégré très tôt la NBA. Leur couple fait rêver mais toujours pas de bébé à l’horizon. En effet, la production de la série interdit à Eva Longoria de tomber enceinte. Finalement, ce n’est pas avec Tony qu’elle mettra au monde son premier enfant puisque le couple divorce quelques années plus tard crée ainsi l’apocalypse chez les people. Après avoir joué dans de nombreuses séries et films, Eva Longoria connaît le succès en tant que Gabrielle Solis dans la série. Quelques saisons ont suffit à faire d’elle et de ses acolytes les ménagères les plus célèbres au monde. Entre temps, Eva trouve un peu de repos pour construire une relation solide et c’est ainsi qu’elle finit par épousé en 2007 Tony Parker, un basketteur français à l’époque connu pour avoir intégré très tôt la NBA. Leur couple fait rêver mais toujours pas de bébé à l’horizon. En effet, la production de la série interdit à Eva Longoria de tomber enceinte. Finalement, ce n’est pas avec Tony qu’elle mettra au monde son premier enfant puisque le couple divorce quelques années plus tard crée ainsi l’apocalypse chez les people.

Depuis, la pétillante actrice a retrouvé l’amour dans les bras d’un beau rital José Bastón avec qui elle s’est marié depuis. Et à la surprise générale, elle vient tout juste d’annoncer sa grossesse. Une grossesse inespérée dont beaucoup n’y croyais plus. Il faut dire qu’à 42 ans, tout portait à croire qu’Eva avait renoncé à devenir mère… Et pourtant ! La vie en aura décidé autrement et c’est dans la joie et la bonne humeur qu’elle s’apprête à vivre sa grossesse. Elle le montre d’ailleurs en prenant du bon temps avec son mari et ses proches et pour le découvrir ça se passe dans le diaporama ci-dessus !