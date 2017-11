Photos : Grey’s Anatomy : Le cast de la série réuni pour fêter le 300e épisode !

Avant la diffusion, le cast actuel a tenu à fêter l’évènement et s’est réuni hier à Los Angeles au Tao Club/Restaurant. Et si on aurait pu croire qu’ils ont tous débarqué de Seattle, il faut savoir que la majeure partie des scènes sont filmées dans un studio de tournage de Los Angeles. Seules les scènes jouées dans la maison d’enfance de Meredith sont prises à Seattle.

Exit les blouses et les tenues de médecin, les acteurs sont arrivés sur leurs 31 et on apprécie l’effort vestimentaire. Quel bonheur de voir April Kepner en robe de gala, Amelia Sheperd en robe moulante et la belle Maggie Pierce juchée sur des escarpins !

Rendez-vous juste en-dessous pour découvrir toutes les photos !