Photos : Khloe Kardashian : accouchement imminent !

Enceinte de son premier enfant, Khloé Kardashian a récemment révélé sur Twitter, le sexe de son futur bébé. Et c’est une fille que l’incroyable famille Kardashian s’apprête à accueillir, après Chicago, le bébé de Kim Kardashian, née en janvier dernier et Stormi, la poupée de Kylie Jenner, née le 1février. « Je suis déjà super excitée que ma fille puisse devenir meilleure amie avec Chicago et Stormi !! Dieu est grand !!! Merci mon Dieu pour notre princesse », a écrit la future maman sur le célèbre réseau social.