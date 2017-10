Photos : Khloé Kardashian : il est où le baby bump, il est où ?

« L’incroyable famille Kardashian » ne le serait peut-être pas sans ces surprenantes nouvelles. Juste avant de renouveler le contrat de son clan pour 5 nouvelles saisons sur la chaîne E! (raflant au passage150 millions de dollards crée chance.

Khloé gonfle les enchères

Fin septembre, alors que le monde était déjà bien choqué d’apprendre la grossesse de la benjamine du clan, Kylie Jenner (âgée de 20 ans), imaginant même qu’elle était la mére porteuse de Kim Kardashian, c’est Khloé Kardashian qui a fait gonflé les enchères !

Enceinte de son premier enfant avec le basketteur Tristan Thompson, la blonde de la famille a pris soin de se faire rare ces dernières semaines, pour créer un effet d’attente, et surement aussi pour que son baby bump sorte un peu plus…

La grossesse qui fait douter

Ce 26 octobre, celle qui a mis tant d’années à se sculpter un corps de déesse s’est montrée à New York en robe-pull ample, tirée de la collection de sa marque Good American. Une tenue qui a empêché les paparazzi de capter la moindre courbe. Du coup, sa ligne svelte fait douter les fans. Et pourtant, Khloé persiste et signe : la tante de North et Saint West aura très bientôt un petit garçon.