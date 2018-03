Photos : L’Aventure Robinson : Kendji évoque sa relation avec Maître Gims : « Il m’a beaucoup aidé »

Ce vendredi 16 février les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir le premier numéro de L’Aventure Robinson, émission qui envoie deux célébrités sur une île déserte pendant une petite semaine. Pour lancer ce nouveau concept, la première chaîne d’Europe a décidé de miser sur un duo de choc, à savoir Maître Gims et Kendji Girac.

Les deux stars de la chanson ont donc passé cinq jours en tête à tête dans le seul but de remporter de l’argent pour l’association La Chaîne de l’Espoir. Dans une interview accordée à TV Magazine, Kendji Girac s’est confiée sur sa cohabitation avec Maître Gims : « On s’était vus deux fois, mais on ne s’était pas trop parlé : on n’avait jamais eu trop le temps ». Sur place, les deux chanteurs se sont soutenus moralement : « Maître Gims m’a beaucoup aidé mentalement. Parfois, quand je n’en pouvais plus, que j’étais fatigué, que j’avais envie de baisser les bras, il était là pour me remonter le moral. Il me disait: « Pense aux enfants, pense à tous ces kilomètres qu’on a faits. Ce n’est pas le moment de craquer, on va y arriver » ».