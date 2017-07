Line Renaud a offi­ciel­le­ment fêté ses « 89 étés », comme elle le dit elle-même sur Insta­gram. Très active sur les réseaux sociaux,l’illustre comé­dienne a partagé un cliché de sa fête d’an­ni­ver­saire, orga­ni­sée ce dimanche 2 juillet, sur son compte person­nel. On la découvre alors tout de blanc vêtue, entou­rée de ses amis dans un jardin fleuri et s’ap­prê­tant à souf­fler la grosse bougie qui orne son gâteau au choco­lat. « 89 étés, je trinque à votre santé ! », a-t-elle écrit à desti­na­tion de ses 3 400 abon­nés.

Pour l’oc­ca­sion, Laeti­cia Hally­day, avec qui elle a lié une véri­table amitié au fil des années, lui a adressé un doux message sur le réseau social. « L’amour, la grâce, la géné­ro­sité et la beauté. Joyeux anni­ver­saire ma Line. On t’aime fort ! », peut-on lire en légende d’une photo prise lors du 88e anni­ver­saire de Line, l’été dernier. Très proche de son aînée, la maman de Jade et Joy s’était elle-même char­gée d’or­ga­ni­ser la fête d’an­ni­ver­saire de son amie dans sa rési­dence de Marnes-la-Coquette. Très appré­ciée du milieu artis­tique et poli­tique, l’octo­gé­naire avait souf­flé ses bougies en présence de Johnny, Vanessa Para­dis, Muriel Robin, Stéphane Bernet du couple Macron. Cette fois pas d’Emma­nuel Macron sur la photo, le président était d’ailleurs en voyage à l’étran­ger.

Crédits photo : OLIVIER BORDE / BESTIMAGE