Photos: Le mariage extravagant du rappeur Gucci Mane, plus de 720 millions de FCFA

L’artiste américain et le mannequin Keyshia Ka’oir se sont mariés, mardi 17 octobre, à Miami. La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision.

Fiancés depuis novembre 2016, le rappeur Gucci Mane et sa compagne Keyshia Ka’oir se sont dit «oui», mardi 17 octobre, au Four Seasons Hotel à Miami. Une cérémonie en grande pompe qui a coûté plus de 1,7 million de francs. «Je veux un mariage royal, tout en blanc et avec des diamants et des strass», avait indiqué la Jamaïcaine de 32 ans au magazine «People».

Le couple a médiatisé les préparatifs du mariage dans une émission en dix épisodes mettant en scène la famille et les amis des mariés: «Gucci Mane et Keyshia Ka’oir: The Mane Event». La cérémonie a même été diffusée en direct sur la chaîne de télévision américaine BET.

Des invités de marque étaient présents, tels que les rappeurs Puff Daddy, Rick Ross, Big Sean ou encore 2 Chainz, tous de blanc vêtus. La veille du jour J, les deux amoureux ont également posté des photos du dîner de répétition, au cours duquel le rappeur de 37 ans a offert une Rolls-Royce à sa chérie.

Les tourtereaux sont en couple depuis 2010, malgré le fait que Gucci Mane avait été incarcéré pour détention d’armes à feu et de stupéfiants de septembre 2013 à mai 2016. Quelques mois après sa sortie de prison, il avait demandé la main de sa belle, en novembre 2016.