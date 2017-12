Photos : Mariah Carey et Bryan Tanaka sont inséparables !

Après sa séparation avec son milliardaire James Packer, Mariah Carey n’a pas attendu très longtemps pour se consoler. Et c’est dans les bras de l’un de ses danseurs qu’elle a trouvé du réconfort. Un beau gosse qui répond au nom de Bryan Tanaka. Sur les épisodes de sa télé-réalité, on constate qu’avant d’être l’un des danseurs de Mariah, Bryan est avant tout un énorme fan de la diva. Depuis son plus jeune âge il suit Mariah et il le dit haut et fort sur les images qui font froid dans le dos…, car oui, rappelons que Mariah Carey aime les hommes plus jeunes qu’elle. À l’aube de ses 48 ans, la star ne se refuse rien et certainement pas Bryan Tanaka qui a 34 ans. Plus de dix ans les séparent et pourtant… Ils sont l’air plus amoureux que jamais. Le dictonn’aura jamais été aussi vrai.