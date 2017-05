Photos nues : Tout sur les déclarations de Nadège et Lika Dioum à la Dic

Poursuivie pour diffusion d’images à caractère pornographique et menaces de mort, l’ex-épouse de Djily Créations va comparaitre aujourd’hui devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Enquête revient sur les déclarations de la plaignante Fatima Lika Dioum et de la prévenue, Nadège Da Souza, faites devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic).

Ex-mannequin et mère d’un enfant de 4 ans, Nadège n’est pas seule dans cette affaire. Elle sera jugée aux côtés de Liliane Koité, également poursuivie.

Tout est parti d’une plainte déposée contre X à la Dic par Fatima Lika Dioum, âgée de 22 ans. Cette réceptionniste dit avoir intenté la procédure judiciaire pour laver son honneur. Car, explique-t-elle, depuis 4 mois des photos et des vidéos d’elle nues circulent sur la toile.

Lika Dioum : « On m’accuse d’être la maîtresse de Djily Créations »

« À la date du 29 janvier 2017, j’ai reçu plusieurs messages d’alerte via WhatsApp émanant de ma copine Liliane Koité. Elle me confiait avoir vu une publication de mes photos nues dans un groupe WhatsApp dont elle est membre. Pour étayer ses dires, elle m’a envoyé deux de mes photos nues via WhatsApp. Par le même canal, à la date du 30 janvier 2017, j’ai reçu à nouveau d’autres messages de confirmation venant d’une autre amie du nom de Nadège Da Souza. Mais, cette fois-ci, Nadège m’a dit avoir vu mes photos divulguées sur WhatsApp et Facebook de la part d’une autre Fatima, sans aucune autre précision. Et m’a fait transférer les photos. Au courant du mois d’avril 2017, un ami du nom de Cheikh Sow m’a informé avoir vu mes photos nues publiées sur Facebook et sur des sites pornographiques. Ce que j’ai pu remarquer sur les sites en question. Je doute d’une complicité entre Liliane Koité et Nadège car elles m’ont envoyées les photos nues et habitent toutes deux Ouest-Foire. Pis encore, on a relaté sur ces sites des propos diffamatoires comme : «Lika Dioum, la maîtresse de Djily Créations, meilleure amie de Nadège, ex-femme de Djily». Je porte plainte pour diffusion d’images à caractère pornographique et je me constitue partie civile pour le préjudice moral qu’ii m’a été causé. »

Nadège : « Lika vivait chez moi »

« Effectivement, je connais Fatima Lika Dioum. Je l’ai connu il y a 4 ans de cela dans l’atelier de couture de mon ex-mari, Djily. Elle y était venue récupérer ses habits. Par la suite, nous avons sympathisé et échangé nos numéros. Quelques temps après, elle m’a invitée à l’anniversaire de sa fille. Nous avons gardé contact et elle venait souvent chez moi aux Hlm 4. Elle m’a expliqué avoir eu des problèmes avec sa tante qui l’hébergeait. Cette dernière, suite à un différend, lui aurait demandé de quitter son domicile. Je lui ai proposé de venir vivre dans mon appartement vu que j’étais dans une procédure de divorce avec mon époux. D’un commun accord, il était convenu que l’on se partage un appartement et au moment de déménager, elle m’avait dit qu’elle ne disposait pas d’argent. Finalement, j’ai pris un studio à Ouest-Foire. Elle m’a suivie dans mon nouveau logement et m’a aidée à ranger mes bagages pendant un mois. Par la suite nous avons eu un différend. Elle est partie de chez moi pour vivre avec sa cousine Liliane Koité. Le 30 janvier 2017, comme mon compte Facebook était plein j’en ai ouvert une nouvelle portant le même nom. Un message y a été posté sur mon mur disant : «Lika Dioum, ferme ta page sinon nous allons te détruire car nous avons tes photos et vidéos nues que tu as envoyées au vieux Espagnol». J’ai écrit un message sur Messenger pour lui dire que je n’étais pas Lika Dioum. »

