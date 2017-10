Photos : Olivier Giroud : sa belle Jennifer dévoile son baby bump !

Déjà parents d’une petite Jade depuis juin 2013 et d’un adorable Evan, né en 2016, Olivier Giroud et sa femme, Jenni­fer, vont agran­dir leur famille. Lundi soir à Londres lors d’une cérémonie organisée à Londres par la Fédération internationale de football (Fifa), le baby bump de la wag a fait sensa­tion sur le tapis vert.

Mariés depuis l’été 2011, Olivier et Jennifer traversaient en février 2014, une tempête média­tique après la publi­ca­tion de photos compro­met­tantes du foot­bal­leur star d’Ar­se­nal avec la top Celia Kay. Le buteur des Gunners avait même publié un commu­niqué sur Twit­ter pour calmer les tabloïds qui avaient fait leurs choux gras de cette histoire. « Je présente mes excuses à mon épouse, ma famille, mon entraî­neur, mes coéqui­piers et les suppor­ters d’Ar­se­nal, avait écrit le beau gosse de l’équipe de France sur le réseau social. Je dois main­te­nant me battre pour ma famille et pour mon club, pour obte­nir leur pardon. Rien d’autre ne compte désor­mais ».

Ce troisième bébé prouve que le duo a réussi à tourner la page et pris la décision de continuer d’écrire ensemble, une jolie histoire d’amour. D’ailleurs, Jen était heureuse et fière de son homme, lauréat ce soir là du Prix Puskas pour son but sublime contre Crystal Palace le 1er janvier dernier.