( Photos ) Petit fils de Béthio Thioune et la petite fille de Mansour Mbaye: Pendant trois jours…C’était une affaire de…

Pendant trois jours…C’était une affaire de « Yakh Bou Réy » à la cité Ndar chez notre grand griot national El Hadji Mansour Mbaye à Ouagou Niayes2…”Lou khewati”…L’argent a encore coulé à flot lors du mariage du petit fils de Béthio Thioune et la petite fille de Mansour Mbaye.

Mercredi à la grande mosquée de Gouye Massalikoul Jinnane, les caméras de Dakarswagg.net cachées dans les Grands Boubous de Béthio et Hadji Mansour madiaga,le fidèle et le prototype du griot donnait sa petite fille vivant aux USA en mariage au petit fils du guide des thiantacounes, ça ne peut pas être une mince affaire…”Non Dou Yombe”….Il y’a avait du monde, il faut dire du beau monde..

La cérémonie a vu la présence de grandes personnalités mais aussi de grands communicateurs traditionnels. C’était visiblement une affaire de « Mbodio Mbodio » et de « Yakh bou rey » pas de « Thiomo ».

Dans le tas on a pu apercevoir les tronches de Mbackiou Faye, Cheikh Bethio Thioune, le Jaraaf, El Hadji Ndiaye Lo , et l’inévitable Mbaye Pekh, « guéwalou Dioudd » la liste est exhaustive.Il fallait aussi voir le spectacle des va-et vient incessants des voitures de luxe, , les unes plus luisantes que les autres.

Pour « chérie», Mansour Madiaga a loué les services de Fatou Gueweul comme d’habitude en « Thioup » dernier cri et son orchestre au complet. Kiné lam ,khar MBaye ,Soda Mama Fall Dial Mbaye étaient aussi de la partie, secondée par Moustapha Mbaye . Inutile de vous dire qu’il y avait des invités indésirables. Les « Laobés » et « Woyaan Katt», comme une nuée de mouches, voulaient aussi leur part du gâteau sans pour autant connaitre le nom des mariés.

Ndeye Yacine, la maman du nouveau marié qui dit que « défoul Dara », dégaine 3millions rien que pour les « Badjénn ». Dakarswagg vous épargne la litanie, de millions, débitée par les griots de service et la grande bouffe. Y’ en a qui vivent pas la crise…En tout cas du vrai «Yoonu Yokkuté»