PHOTOS – Sharon Stone : sexy en bikini à 59 ans, ses secrets de beauté et de sa forme

Plus de 17 000. C’est le nombre de likes que Sharon Stone peut se targuer d’avoir récolté sur un cliché d’elle, lascivement allongé au bord de la piscine dans un bikini bleu des plus affriolants. Avec la mention “Summer attitude (attitude estivale)”, l’actrice de 59 ans n’a clairement rien à envier à ses jeunes consœurs.

Elle n’a rien perdu de son éclat depuis son fameux rôle dans Basic Instinct au début des années 90. C’est bien parce que la mythique blonde a multiplié les bons gestes pour entretenir sa forme et son radieux visage.

Côté soins, comme elle le confie, Sharon Stone ne néglige jamais le nettoyage de sa peau après une rude journée. Cependant, jamais au savon, pour éviter les effets asséchants mais avec des serviettes démaquillantes. Elle met également un point d’honneur à l’hydratation matin et soir. Dans une interview pour InStyle, elle recommande également un gommage du corps et du visage une fois par semaine et l’application régulière de crème solaire pour éviter un vieillissement trop rapide de l’épiderme.

Sharon Stone est également une adepte du fitness, sans pour autant en être une accro. Elle y va 3 à 4 fois par semaine. Et, elle a quelques petits conseils faciles à appliquer : au quotidien, préférez les escaliers à l’ascenseur. La star recommande aussi le pilate.

Summer attitude. ( : @pricearana)

Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone) le 5 Juil. 2017 à 13h57 PDT

Have a great weekend. SS. Bikini: #Fendi Hat: #Ravenclaw; Harry Potter

Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone) le 8 Avril 2017 à 10h23 PDT

Retrouvez cet article sur gala.fr