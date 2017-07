( Photos ) le vote de Youssou Nour

iGFM – (Dakar) Le ministre-conseiller Youssou Ndour a accompli son devoir civique vers 13h passé de quelques minutes. Il a pris toutes les 47 listes de partis ou de Coalition : « j ai pris toutes les listes parce que avant tout je suis un sénégalais et un sénégalais et seul le sénégal compte aujourdhui et que le meilleur gagne « a déclaré M. Youssou Ndour à sa sortie du bureau de vote numero 02 du centre Nafissatou Niang de Karack où les Fans n’ont pas manqué l’occasion d’imortaliser le moment avec des selfies.

