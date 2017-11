Photos : Woody Allen : Le réalisateur accompagné de Kate Winslet et Justin Timberlake à la première de Wonder Wheel

Le MoMA a reçu une nouvelle fois une pléiade de stars ce mardi 14 novembre pour l’avant-première de Wonder Wheel de Woody Allen, mardi 14 novembre.

Ludni 13 novembre, Julianne Moore était à l’honneur, lors de la soirée du Museum of Modern Art (MoMA) de New York, la dixième édition du MoMA Film Benefit. Une soirée caritative qui finance le programme cinématographique du musée. Au cours de cet évènement, l’actrice de 56 ans a eu le plaisir d’entendre des propos plus qu’élogieux de la part de Kristen Stewart. Mardi 14 novembre, presque rebelote puisque cette fois, c’est Woody Allen ou plutôt son nouveau film, Wonder Wheel qui fut au centre de l’attention. Mais le réalisateur américain a débarqué les valises pleines puisque les acteurs principaux de son long-métrage sont venus apprêtés comme jamais.