Photos : Younes Bendjima s’impose, Scott Disick fou de rage et Kourtney Kardashian aux anges !

Après avoir récemment confié dans un épisode de Keeping Up With The Kardashians sa rencontre avec Younes Bendjima, Kourtney Kardashian se promène avec sa fille et lui dans les rues de Los Angeles. Jusqu’à présent et depuis le début de leur relation, le couple prenait du bon temps à deux seulement mais à l’occasion des fêtes de fin année, Younes a été convié au sein de la famille au même titre que Scott Disick, le père des enfants de Kourtney que Kris Jenner considère comme son propre fils. Ce fut son entrée officielle au sein du clan de Calabasas.

Désormais, on peut voir la petite famille prendre du bon temps ensemble et les enfants de Kourtney connaisse désormais Younes. Hier, lundi 1er janvier, pour le premier jour de l’année, la jolie brune a décidé d’emmener sa petite fille Penelope manger une glace en compagnie de son beau mannequin. Un portrait de famille sublime qui ne devrait pas plaire à tout le monde et surtout pas à Scott ! Affaire à suivre…