Photos:Ces jumelles à la couleur de peau différente font le buzz sur internet

Nées en avril dernier, Isabella et Gabriella sont devenues de véritables petites stars sur les réseaux sociaux.

Elles ont vu le jour il y a 7 mois. À leur naissance, quelle ne fut pas la surprise de leurs parents de découvrir qu’elles n’avaient pas la même couleur de peau et d’yeux. En avril dernier, leur photo avait fait le tour des réseaux sociaux. Sur le cliché, on y voit Isabella et Gabriella : l’une à la peau noire et aux yeux marron, l’autre a la peau métissée et aux yeux bleus. Si à première vue, ce cliché n’avait rien d’extraordinaire, il a alors pris une tout autre dimension lorsque les internautes ont découvert que ces deux bébés sont en réalité… sœurs jumelles !

« Dizygotes »

Comme l’a expliqué leur maman Clementina Shipley à un journal local américain, les fillettes sont dizygotes (ou « fausses jumelles »), c’est-à-dire qu’elles se sont développées dans deux cellules œufs séparées, ce qui leur a permis de recevoir des caractéristiques physiques différentes. D’après des chercheurs britanniques, il n’y a qu’une chance sur 500 pour que des jumeaux naissent avec des couleurs de peau différentes.

Les internautes sous le charme

Depuis avril, les jumelles intriguent autant qu’elles séduisent. « Les photos de nos bébés sur internet ont reçu un accueil exceptionnel, elles montrent vraiment à quel point le métissage de nos gènes est incroyable, puisque nous pouvons créer des bébés uniques », a expliqué la mère des jumelles, au magazine Essence.

Nouvelles coqueluches des réseaux sociaux, Isabella et Gabriella sont désormais à l’affiche du compte Instagram « Little Strong Girls », qui comptabilise déjà près de 20.000 abonnés en quelques mois et des milliers de « likes ».