Ndèye Diallo, 33 ans, a été arrêtée par la police de Pikine. Elle a été prise en flagrant délit à Tally Boubess, alors qu’elle avait fini d’enlever 4 enfants (2 de 8 ans, 1 de 6 ans et une fillette de 14 mois que la ravisseuse a privé de ses bijoux en or). La police, qui veut connaitre le mobile de son acte, multiplie ses auditions sur procès-verbal. Elle a été placée en garde à vue pour enlèvement suivi de vol. La mise en cause est la nièce du lutteur Ama Baldé.