Pikine Guédiawaye- La Pédiatrie réclame une maternité

Le médecin-chef de l’institut pédiatrique social de Pikine Guédiawaye, Abdallah Diallo a profité de la visite des deux premières dames pour décliner la principale doléance de ce centre de pédiatrie. Il s’agit, dit-il, de la mise en place d’une maternité au sein de la Pédiatrie. A l’en croire, lorsqu’on parle de santé mère-enfant, la prise en charge commence dès la grossesse. C’est pourquoi, au niveau de la Pédiatrie, les femmes se plaignent de l’absence de maternité. Selon le médecin-chef, elles trouvent inconcevable d’accoucher ailleurs et de faire suivre leurs enfants à la Pédiatrie. Or, quand on parle de paquet mère-enfant, indique Dr Mbaye, cela suppose la prise en charge de la mère et de l’enfant. Poursuivant, le médecin-chef s’est réjoui d’avoir ce cadre propice au travail avec ces infrastructures, l’équipement et l’amélioration du cadre de travail. En 2010, l’institut recevait 15.000 malades par an, alors qu’aujourd’hui, il se retrouve avec 30.000 malades. 50% des enfants de moins de cinq ans de la banlieue se font consulter dans ce centre. La moyenne est de 120 enfants par jour et peut parfois atteindre 200 enfants par jour.