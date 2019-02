Pikine: L’Ujtl rejoint BBY

Benno Bokk Yaakaar vient d’enregistrer un soutien de taille dans la banlieue. L’Union des Jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) du département de Pikine, a décidé de rallier la mouvance présidentielle pour réélire Macky Sall à la prochaine présidentielle.

La campagne électorale se poursuit dans la banlieue, avec son lot de transhumants dans les différentes coalitions engagées dans la course présidentielle. L’Ujtl de Pikine a tourné le dos à Me Wade pour Macky Sall. Les jeunes libéraux, qui faisaient face à la presse, expliquent leur choix de rallier Benno Bokk Yakaar. « Macky Sall est le meilleur candidat par les 5 prétendants à la course présidentielles. Macky est un libéral avec qui nous avons cheminé bien avant », déclarent-ils. Les jeunes libéraux précisent qu’ils n’ont pas tourné le dos au Parti démocratique sénégalais car Macky est un libéral, explique Samba Sarr. Pour Kalidou Sy qui fait partie lui aussi des ténors de l’Ujtl de Pikine, « Ils attendaient que Wade donne une consigne de vote. Et comme il n’a rien dit, nous avons décidé de nous ranger derrière Macky Sall. » Mieux, dit-il, Macky Sall est en train de travailler pour faire du Sénégal un pays émergent. Il ajoute : « c’est vrai que notre candidat Karim Wade a été recalé, mais Macky aussi est un libéral comme nous. » Se ranger derrière le leader de la coalition de BBY est une décision bien mûrie et concertée », L’Ujtl va mener des campagnes pour appuyer les « Apéristes » et leurs alliés pour la réélection de Macky Sall à la tête du Sénégal pour un second mandat. A noter que leur ralliement à BBY est l’œuvre de Maël Thiam

Sada Mbodj