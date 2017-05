PILOTAGE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE : Le Président de Finactu porte la plaidoirie des retraités africains

Le Maroc a abrité le premier forum sur le pilotage des régimes de protection sociale. Cette rencontre, regroupant les pays membres de la CIPRES et portant sur l’actuariat de la prévoyance Sociale, notamment de la retraite en Afrique, a été une occasion pour Finactu d’inviter les autorités à rehausser l’actuariat dans les pays membres de la CIPRES et aussi d’expliquer les raisons des difficultés rencontrées par ces organismes gestionnaires de la protection sociale desdits pays.

Comment rehausser le secteur de l’actuariat en Afrique ? Voici une question à laquelle Finactu, un cabinet d’experts intervenant dans les pays émergent depuis 20 ans compte apporter une réponse à travers un séminaire qui a regroupé les pays membres de CIPRES. Face aux difficultés confrontées par ces pays membres, dans le domaine de la prévoyance sociale et de la retraite, le Président de Finactu, Denis Chemillier Gendreau s’engage à soutenir les pays africains tel que le Sénégal, en termes d’expertise. « Nous comptons apporter des solutions à l’intérieur de ces organismes gestionnaires de la caisse de sécurité sociale africaine », a-t-il dit, quid du niveau de progrès de ces pays dans le secteur de l’actuariat, Finactu de souligner que beaucoup, d’entre eux, sont en retard dans ce domaine. Cependant, parmi les facteurs bloquants, l‘expert international reconnu dans la prévoyance explique que l’allongement de la vie représente un facteur majeur pour le régime de retraite. « Ces régimes vont nous coûter plus chers et vont connaitre un déficit et ce qu’on constate au Sénégal », ajoutant qu’il est nécessaire de former les cadres de la sécurité sociale africaine face à ce problème.

Outre l’allongement de vie, le président de Finactu, en tant que expert en la matière, donne son impression sur le cas du Sénégal. Il précise que, dans le secteur de la retraite, il n y a pas de miracle. En ses termes, « Si l’on veut que les retraités aient des pensions abordables, il serait indispensable de mettre en place un système de financement », souligne t-il. Avant de déplorer : « nos systèmes n’ont pas assez privilégié la retraite des gens au revenu modéré ». A l’en croire, le vieillissement peut être facteur déclencheur de certaines maladies lourdes. « Apres la retraite, l’on est facilement en contact avec les maladies comme la prostate pour les hommes, les cancers de sein pour les femmes ». Sur ce, « il faut que les régimes de retrait prennent cela en compte, et c’est sur cette base que Finactu peut aider les pays africains, notamment le Sénégal », prévient M Chemillier Gendreau. Pour des conseils idoines, le Président de Finactu de dire au Ministre du travail et du dialogue social du Sénégal, Mansour Sy, ainsi que toutes les autorités des pays membres, de faire un choix politique afin de pouvoir soutenir davantage les retraités dont les moyens financiers sont en baisse.

Le représentant de l’IPRES, venu représenter le Sénégal, a estimé que ce séminaire est un partage de connaissances sur l’actuariat entre les pays africains. Autrement dit, il contribue au système de reforme du secteur de la retraite

Safiyatou Diouf (Maroc)