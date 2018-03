Il fait pipi dans un ascenseur… et finit par le payer très cher !

Les portes ont refusé de s’ouvrir et la lumière s’est éteinte. Le principal intéressé a alors immédiatement paniqué, vivant ainsi l’un des moments les plus effrayants de sa vie.

Le garçon en question, comme le soulignent nos confrères du Huffington Post, « a finalement pu être secouru sain et sauf par le service de maintenance et de sécurité de l’immeuble dans lequel il se trouvait, à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine ».

Malheureusement pour lui, cette vidéo est devenue rapidement virale et a dépassé les frontières. En quelques secondes à peine, il est devenu la risée du web et ce qui lui est arrivé ce jour là en a fait marrer plus d’un. La prochaine fois, c’est sûr, il s’abstiendra. À moins que tout cela ne soit qu’un buzz orchestré.