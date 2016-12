PLACÉ SOUS MANDAT DE DEPOT- « Toumba » extrait de sa cellule et acheminé au tribunal de Dakar

0

Que mijotent nos autorités judiciaires ? Il y a de quoi se poser la question. Car, nos radars qui suivent comme de l’huile sur le feu l’évolution de ce qu’il est convenu d’appeler le « cas Toumba », ont filmé un fait à la fois insolite et inédit.

Figurez-vous qu’à peine le « colis » (pour reprendre le jargon des limiers) a été placé sous mandat de dépôt et « confié » bizarrement à la prison du Camp Pénal de Liberté 6, que dakarposte.com apprend que cet officier de la grande muette guinéenne, Aboubacar Sidiki Diakité, plus connu sous le pseudo de « Toumba », a été discrètement extrait de sa cellule ce jeudi pour être conduit, et sous bonne escorte, au niveau du tribunal de Dakar. A quelles fins ? Est-ce pour une audition ? Mystère et boule de gomme ! Quoi qu’il en soit, nos radars suivent cette affaire et vous promettent la primeur sur son cas. Nous vous promettons d’y revenir ! Pour rappel, Aboubacar Toumba Diakité a été arrêté à Dakar. C’est la section de recherches de la gendarmerie nationale qui a mené cette opération. Le commandant Toumba, comme on le surnomme, était en fuite depuis décembre 2009. Aide de camp de Daddis Camara, il avait, par balles, blessé grièvement le président auto-proclamé. « Toumba » était aussi à l’époque, le chef de la garde présidentielle, les bérets rouges, accusés d’être responsables des massacres perpétrés dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. Il est cité dans deux lourds dossiers. L’officier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. La filature a duré un mois. Douze membres de la section de recherches de la gendarmerie ont travaillé 24 heures sur 24. » Toumba », très discret, vivait à Dakar dans un quartier bourgeois difficilement accessible, à deux pas de la grande statue de la Renaissance. Le fugitif avait pris du poids, il était donc difficilement reconnaissable et utilisait un permis guinéen au nom d’Aboubacar Barry pour passer les contrôles. Dès son arrestation, Aboubacar Diakité a reconnu son identité, confirmée par des documents retrouvés dans l’appartement qu’il louait. Emmené à la caserne Samba Diéry Diallo, » Toumba » a été interrogé durant tout le week-end. Coopératif, il a néanmoins refusé d’expliquer comment il vivait au Sénégal et s’il avait notamment des complicités ou des appuis extérieurs. Les autorités judiciaires de Guinée-Conakry devraient rapidement se rapprocher du Sénégal pour demander son extradition.

Mamadou Ndiaye