Plages de Guédiawaye : 43 noyades, 24 morts et 9 rescapés

Depuis le début des vacances, les plages de Guédiawaye ont enregistrés 43 cas de noyade. Dans le détail, il a été répertorié 24 morts âgés de moins de 30 ans, 10 sont portés disparus, seuls 9 personnes ont été sauvés. Ces chiffres révélés par Enquête ont été fournis ce samedi par les sapeurs-pompiers, qui ont effectué 33 sorties en 3 mois. Et parmi les 24 morts par noyade, les 21 sont des garçons et les 3 autres de sexe féminin. Ils sont âgés entre 10 et 28 ans. Pour la région de Dakar, 56 cas de noyades ont été dénombrés pour 40 décès.