Plaidoiries- Les avocats de l’Etat démontrent la culpabilité de Khalifa Sall

Me Ousmane Diagne : « C’est audacieux de soutenir qu’il existe des deniers propres à la ville »

L’institution du maire n’est pas au même niveau que l’institution du Président de la République ou de l’institution du Président de l’Assemblée nationale. J’ai été choqué d’entendre que la ville de Dakar, compte tenu de son importance, a bénéficié de fonds politiques. Il y a trouble à l’ordre public et l’Etat était obligé d’intervenir dans cette affaire pour rétablir l’ordre public. Les ressources proviennent de l’Etat. Il n’y a aucun texte qui parle de deniers municipaux. C’est audacieux de soutenir qu’il existe des deniers propres à la ville. C’est hallucinant. On parle du procès de la caisse d’avance et moi je parle du procès de la légalité formelle. Le système Gie Tabbar a été mis en place par l’administration de l’actuel Maire. Vous avez vu, les maires Pape Diop et Mamadou Diop qui ont indiqué qu’il était inimaginable de justifier ces fonds par de fausses factures.

Me Amico : « Les factures et les procès-verbaux de réception sont des faux »

« Ce n’est pas la nature des fonds qui importe, mais c’est celui qui le détourne. Le code pénal sénégalais distingue deux phases : le délit d’escroquerie et le détournement de derniers publics L’escroquerie portant sur des deniers publics, et l’escroquerie portant sur des deniers publics. Notre place ici est indéniable. Les factures et les procès-verbaux de réception sont des faux. Donc, l’escroquerie est caractérisée. Pour le détournement, il a fait des fonds un usage contraire à celui voulu par le vrai propriétaire. C’est quand le maire ordonne des dépenses contraires à la réalité de la commune. Les dépenses de la commune doivent être justifiées au regard de la comptabilité publique. Dans cette affaire, nous avons des complices qui fabriquent des pièces pour les auteurs principaux. Il y a des faux partout. Du faux matériel avec les signatures imitées et du faux intellectuel. Ces fausses factures ont été établies pour obtenir des deniers publics. Ces factures sont aussi établies pour dissimuler les fonds. Décidemment, il fallait respecter les textes. Ou ce sont des fonds de la caisse d’avance, il faut justifier, ou ce sont des fonds politiques, il ne faut pas justifier. Si les fonds ne sont pas politiques, ce procès ne l’est pas aussi. Nous ne sommes pas des marionnettes. Le procureur n’est pas une marionnette et le tribunal n’est pas composé de marionnettes».

Me Samba Bitèye : «Ce procès n’est pas un procès entre le pouvoir central et le pouvoir local»

« Khalifa Ababacar Sall a dit nous sommes un démembrement de l’Etat et se plaignait du fait que l’agent judiciaire de l’Etat n’était jamais à ses côtés. Il a listé les procès au cours desquels l’agent judiciaire était contre lui. Mais pour ce procès, il a l’agent judiciaire à ses côtés pour défendre les intérêts de l’Etat. Ici, la ville de Dakar est du côté de la partie civile et le maire du côté de la défense. Ce procès n’est pas un procès entre le pouvoir central et le pouvoir local. C’est le procès de la bonne gouvernance locale. Nous sommes à la 4e semaine d’audience et j’ai remarqué que depuis que le tribunal a fini les interrogatoires, il y a un acteur du procès qui a disparu, c’est le procureur. On ne parle plus de son réquisitoire. On soutient que ce procès est politique. Il y a les faux pour lesquels vous êtes saisis et les faux faits. Voilà la ligne de défense de la défense. Ils ont appris, construit et développé dans l’erreur. Khalifa Sall et Mbaye Touré disent que c’est des fonds politiques. Le dernier nommé est un technicien qui explique en convoquant des explications techniques. De l’autre côté, vous avez Khalifa Sall, professeur d’histoire, qui convoque des arguments historiques. La caisse d’avance n’est pas une caisse noire. C’est un mécanisme simple, clair, limpide. Et le fait d’acheter du riz, du mil n’est pas un délit. Il n’y a aucun document de Khalifa Sall justifiant qu’il s’agit de fonds politiques. Khalifa Sall est à l’aube et au crépuscule de cette opération. Si on a fait des faux pour prétendre qu’on a offert des repas à des démunis, des prisonniers, etc., c’est grave. On prend cet argent pour donner ça à des gens pour aller s’amuser à Bercy. Ça, ce n’est pas de la bienfaisance. C’est de la malfaisance ».

Me Baboucar Cissé : «Nous avons une organisation mafieuse à la ville de Dakar»

« La constitution de partie civile est irrecevable parce qu’elle se démarque des faits, objet de la cause. Un de ses avocats a dit que la ville se constitue partie civile non pas parce qu’elle a subi un préjudice, mais du fait du retentissement que cette affaire a eu à avoir sur le plan national et international. J’ai relevé un vice de procédure lorsque certains témoins ont été cités par la défense. Sur une vingtaine de témoins, vous n’avez que des membres du conseil municipal. Il y a Moussa Sy et autres. Toutes ces personnes sont parties et non des témoins parce qu’étant membres du conseil municipal. A ce niveau, il y a un vice de procédure. Vous aurez remarqué qu’ils n’ont rien apporté dans cette affaire. La vérité a l’éclat du diamant. La vérité elle est là avec un grand V. elle résulte du fait que dans cette affaire, on a cherché à nous faire croire que la caisse d’avance recèle des fonds politiques. Et pour justifier cela, on nous fait recours à la préhistoire pour revenir à la précoloniale. On traverse 1960 et on nous dit que même les Président Senghor, Diouf et Wade savaient que c’est des fonds politiques. Si on le considère ainsi, on aurait dû avoir un document dans ce sens. Donc, on vous demande vous juridiction d’avaler ce moyen de défense qui ne colle pas à la loi. Nous avons une organisation mafieuse à la ville de Dakar. Quand Khalifa a été élu en 2009, il a trouvé Mbaye Touré qui lui a dit que Pape Diop avait une caisse d’avance. Et j’utilisais des faux pour avoir tous les mois 30 millions. Khalifa lui a dit c’est bon. Nous allons continuer ainsi. Mbaye Touré s’est rapproché de deux de ses collaborateurs, notamment Yaya Bodian, pour lui dire que vous allez trouver des factures pour justifier. On est allé voir Fatou Traoré qui a donné l’entête et le cachet du Gie Tabbar. On établit de faux procès-verbaux de réception signés par Ibrahima Yatma Diaw, Ahmadou Diop et Mbaye Touré et Khalifa Sall. Tous ces éléments-là allaient à la perception municipale ».

Me Yérim Thiam : «qui est naïf dans ce pays pour croire qu’on a fait une offre politique à Khalifa…»

« Je suis choqué par ces bizarreries. Et il y a un peu de politique dans ce procès. Khalifa, quand il s’adresse au tribunal, il salue tout le monde, même le public. C’est très courtois mais c’est compliqué. Le procès fait à un homme politique ne suffit pas à faire du procès un procès politique. Il a dit qu’on lui a fait une offre politique qu’il a refusée, c’est pourquoi le pouvoir s’acharne contre lui. Qui est naïf dans ce pays pour croire à ces déclarations d’un home politique ? Moi, en tout cas, je n’y crois pas. Les fonds politiques de la mairie ça n’existent pas. Nous n’avons jamais contesté l’existence des fonds politiques au Sénégal, mais nous lui demandons de prouver que les fonds disparus dans sa poche et dans la poche des autres sont des fonds politiques. Vous ne pouvez pas vous substituez à l’autorité administrative pour dire que ces fonds sont des fonds politiques. Khalifa Sall s’est octroyé un sursalaire mensuel de 30 millions. Le préjudice moral est immense. L’Etat investit des milliards dans les mairies, et pendant ce temps, il y en a qui s’amusent avec ».

Cheikh Moussa SARR