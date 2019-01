Une plainte annoncée contre Gaston

Gaston Mbengue risque gros ! Les férus de lutte sont très remontés contre par celui qui est surnommé le « Don King » de l’arène de la lutte sénégalaise. La raison? Les amateurs de lutte n’ont pas goûté aux dysfonctionnements de l’expérimentation du Pay per view (Payer par vue) pour le combat Modou Lô-Balla Gaye 2. Plusieurs amateurs de lutte qui ont acheté le Code, ont fait état de dysfonctionnements dans la diffusion du combat sur la plateforme « Sen affiche». Ils ont décidé porter l’affaire devant la justice, informe Sunu Lamb. Les Sénégalais qui se sont plaints de la lenteur de la connexion imputent la responsabilité à Gaston Mbengue, le promoteur du combat. « J’avais réuni tout ma famille pour regarder le combat chez moi, mais j n’ai reçu aucune image. J’habite les Parcelles Assainies et je suis prêt à porter plainte contre Gaston Mbengue », a martelé cet amateur. Aminata Barro, présidente d’une association de Consommateurs a saisi l’Artp pour régler cette affaire et dédommager les victimes.