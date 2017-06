KELT-9b est une planète de type géante gazeuse et elle gravite autour de son étoile KELT-9 à 650 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle est deux fois plus grande que Jupiter et, à ce jour, la planète la plus chaude de l’Univers, détaille une étude originellement publiée dans le magazine Nature.

KELT-9b est en effet plus chaude que la plupart des étoiles: sa température culmine à 4.300 degrés Celsius en raison de celle de son étoile, la géante bleue KELT-9 (10.000 degrés), et de sa proximité avec celle-ci. À cette température, aucune molécule d’eau, de dioxyde de carbone ni même de méthane ne peut se former, relate L’Express

Pour avoir une idée, la température du Soleil atteint 5.400 degrés environ.

La planète KELT-9b est d’ailleurs à ce point exposée à la chaleur de son astre de référence qu’elle semble littéralement… s’évaporer sous son puissant rayonnement ultraviolet, précise Radio-Canada, comme le démontre l’illustration animée de la NASA (voir tweet ci-dessus). Elle laisse en réalité dans son sillage une traînée composée d’hydrogène et d’hélium.

