PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE La nécessaire prise en compte de la science

Le Sénégal, en partenariat l’Allemagne, renforce les capacités scientifiques de ses agents pour une meilleure planification et programmation de mesures d’adaptation.

Les pays africains sont invités à renforcer leurs capacités scientifiques pour la planification et la programmation de mesures d’adaptation. C’est d’ailleurs dans ce cadre que la coopération allemande (Giz) a initié le Projet d’appui scientifique aux processus de Plans nationaux d’adaptation (Pas-Pna) pour soutenir certains pays, notamment le Bénin et le Sénégal.

Et selon la Secrétaire général du Ministère de l’Environnement, Mme Ramatoulaye Ndiaye, nos pays doivent intégrer des connaissances scientifiques actualisées sur le climat dans leur processus de planification pour développer des stratégies d’adaptation efficaces à moyen et long termes. Elle s’exprimait hier lors d’un atelier de planification opérationnelle du projet d’appui scientifique aux processus de plans nationaux d’adaptation (PAS-PNA). Elle ajoute que toute stratégie d’adaptation doit tenir compte des besoins actuels et futurs en systèmes supérieurs de veille climatologique et météorologique, et d’un rapprochement entre la recherche en matière de climat et l’élaboration des politiques. A son avis, il faut toujours avoir à l’esprit que les meilleures mesures que nous puissions définir afin de les réussir sur le terrain, sont celles-là qui ont un fondement scientifique et qui intègrent les connaissances et spécificités endogènes. Elle a par ailleurs souligné que la rencontre de Dakar constitue une opportunité pour les différentes catégories d’acteurs présents, d’être au même niveau d’information, de participer à la planification des activités et d’identifier leur rôle dans la mise en œuvre du projet pour le Sénégal.

Ce processus de consultation, a-t-elle indiqué, devrait aboutir à l’identification de mesures concrètes d’adaptation à moyen et long termes dans les secteurs de l’agriculture, des ressources en eau et de la zone côtière, a-t-elle indiqué. A l’en croire, le dernier rapport du Giec a mentionné que les changements climatiques vont présenter, au cours des prochaines décennies, de nombreux risques pour nos sociétés. Dans certains cas, ils vont amplifier des risques déjà existants et, dans d’autres, des risques nouveaux apparaitront. Au Sénégal, révèle-t-elle, plusieurs études réalisées montrent une évolution à la baisse de la pluviométrie, une hausse effective des températures, une élévation du niveau de la mer et des perturbations sur la disponibilité de ressources hydrauliques, entre autres. « Les écosystèmes du Sénégal sont par conséquent très vulnérables’’, ressasse-t-elle. C’est pourquoi, elle plaide pour des actions et études plus approfondies pour mieux affiner les mesures d’adaptation ainsi que leur faisabilité socio-économique de façon à aider à la prise de décision.

A rappeler que le Projet d’appui scientifique au processus de Plans nationaux d’adaptation au changement climatique du Sénégal, lancé en avril dernier sur financement de la coopération allemande (GIZ) pour une durée de trois ans, a pour objectif de renforcer les capacités scientifiques des pays concernés pour la planification et la programmation de mesures d’adaptation.

K T COLY