Play-offs Nba Houston bat Minnesota de Gorgui Sy Dieng (102-82)

Pour le premier match, Houston s’était imposé sur le fil (104-101). Dans la deuxième rencontre, les Rockets ont montré leur supériorité avec une avance nette de 20 points. Chacune des deux formations a remporté deux quart-temps. Houston a dominé le deuxième et le troisième quart-temps, tandis que Minnesota a pris le dessus au premier et quatrième quart-temps. Houston s’en est remis à Chris Paul, 27 points et 3 rebonds défensifs, pour se défaire de Minnesota. Le meneur américain de 32 ans a brillé de mille feux avec notamment 8 passes décisives à son actif. Souvent monstrueux, James Harden a vécu un match compliqué avec seulement 12 points au compteur. Du côté des Wolves de Minnesota, le meilleur marqueur se nomme Nemanja Bjelica qui a inscrit 16 points. Gorgui Sy Dieng n’a pas pesé dans ce match. L’international sénégalais est auteur de 2 points en 24 minutes de jeu. Le colosse intérieur s’est néanmoins imposé sous le cerceau avec six rebonds dont un offensif et cinq défensifs. Après deux revers à l’extérieur, Minnesota jouera les deux prochains matchs à domicile. L’objectif consistera à renverser la vapeur.

