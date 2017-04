Plus de 38 millions de Français surfent chaque jour sur Internet

46,1 millions de personnes âgées de 15 ans et plus se sont connectées au moins une fois à internet en février 2017, quel que soit le support, selon les derniers résultats de l’Audience Internet global en France publiée par Médiamétrie//NetRatings. Chaque jour, 38,2 millions de Français se connectent à internet depuis leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette.

Dans le détail, chaque jour, 26,7 millions de Français se connectent depuis un smartphone (soit l’équivalent de 51% de la population des 15 ans et plus). Ils sont également 25 millions à le faire depuis un ordinateur (48%) et 12,3 millions depuis une tablette (24%).

Il faut également noter que plus de la moitié de ces 38,2 millions d’internautes au quotidien se connectent depuis au moins deux écrans, ce qui représente pas moins de 20,3 millions de personnes. Les trois quarts d’entre eux utilisent ainsi tous les jours leur ordinateur et un smartphone pour se connecter à Internet. Enfin, ils sont 5,3 millions à se connecter chaque jour depuis 3 écrans (ordinateur, smartphone et tablette).

La mesure d’audience Internet global 3 écrans de Médiamétrie//NetRatings est basée sur un dispositif produit par la fusion des résultats d’audience de référence sur chacun des écrans : ordinateur, mobile et tablette.