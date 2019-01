Plus de 7 millions t des bijoux en or volés chez Abdoul Mbaye

Un malheur n’arrive jamais seul, comme dit l’adage. Eliminé au parrainage et de la Présidentielle, Abdoul Mbaye a été victime de vol. Selon Enquête, lui et son épouse se sont faits dérobés des bijoux en or et des numéraires, notamment en euros. Le tout d’une valeur de plus de 7 millions Fcfa. Suspectée et entendue dans cette affaire, la domestique, Y. Fall, a nié en bloc. L’enquête suit son cours.